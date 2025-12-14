Россиянка заявила о смерти ребенка после многочасового ожидания в больнице

Ребенок мог умереть в больнице в Краснодарском крае после многочасового ожидания

Ребенок мог умереть в Каневской центральной районной больнице в Краснодарском крае после многочасового ожидания без медпомощи. Об этом заявила мать мальчика Ирина, слова которой приводит блогер Ксения Собчак в Telegram.

Как заявила Собчак, случай произошел еще в декабре прошлого года — матери заболевшего мальчика пришлось несколько часов ждать, пока ее примет медик, после — ждать, пока та изучит результаты анализов, а потом на руках нести ребенка в детскую реанимацию, где не было никого кроме уборщицы.

«Мы начали звонить, но звонок не работал. Стучали — никого не было. Все спали. В итоге дверь открыла уборщица», — рассказала она. В итоге годовалого ребенка госпитализировали во взрослую реанимацию, где температура больного поднялась до 42 градусов, и матери сообщили о смерти сына

Позже выяснилось, что первоначальный диагноз, который поставила врач, был неверным. На очной ставке в Следственном комитете медик вела себя грубо и отказывалась извиниться. Больница не увидела оснований для привлечении врача к ответственности. Семья погибшего требует провести проверку больницы и хочет добиться справедливости.

