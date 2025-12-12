Ветерана войны в Чечне выставили на мороз из российской больницы

В Екатеринбурге ветерана войны в Чечне в тапочках выставили на мороз из больницы

В Екатеринбурге ветерана войны в Чечне в тапочках выставили на мороз из больницы. Сыновья забрали россиянина, однако спустя неделю его не стало, передает портал Е1.ru.

Близкие мужчины рассказали, что он лечился в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) №1. Как утверждали медики, в конце ноября бывший военный подписал отказ от оказания услуг и отправился на холод. Сыновья уверены, что отец находился в неадекватном состоянии и его ни в коем случае нельзя было отпускать.

В городе полковнику стало плохо, прохожие вызвали ему скорую помощь. Пенсионера снова привезли в ЦГКБ, но спустя пару часов его забрали домой родственники.

В родных стенах ветерану чеченской кампании снова нездоровилось. Его семья обратилась в медучреждение, но спасти ветерана не удалось.

«Предварительный диагноз — "сердечная недостаточность". Но ни вскрытия, ничего не было. В общем, так его и не вылечили от этой болезни. Он в той же самой больнице был», — признался один из сыновей. Он подчеркнул, что в этот раз к его родителю отнеслись внимательнее, однако это уже не помогло.

