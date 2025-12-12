Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 12 декабря 2025Россия

Ветерана войны в Чечне выставили на мороз из российской больницы

В Екатеринбурге ветерана войны в Чечне в тапочках выставили на мороз из больницы
Майя Назарова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге ветерана войны в Чечне в тапочках выставили на мороз из больницы. Сыновья забрали россиянина, однако спустя неделю его не стало, передает портал Е1.ru.

Близкие мужчины рассказали, что он лечился в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) №1. Как утверждали медики, в конце ноября бывший военный подписал отказ от оказания услуг и отправился на холод. Сыновья уверены, что отец находился в неадекватном состоянии и его ни в коем случае нельзя было отпускать.

В городе полковнику стало плохо, прохожие вызвали ему скорую помощь. Пенсионера снова привезли в ЦГКБ, но спустя пару часов его забрали домой родственники.

В родных стенах ветерану чеченской кампании снова нездоровилось. Его семья обратилась в медучреждение, но спасти ветерана не удалось.

«Предварительный диагноз — "сердечная недостаточность". Но ни вскрытия, ничего не было. В общем, так его и не вылечили от этой болезни. Он в той же самой больнице был», — признался один из сыновей. Он подчеркнул, что в этот раз к его родителю отнеслись внимательнее, однако это уже не помогло.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае вдову ветерана войны в Чечне обязали пять лет платить деньги чиновнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Раде Трампу предложили избавиться от Зеленского

    Пугачева выпустит новую песню к Новому году

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok