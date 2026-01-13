Реклама

10:32, 13 января 2026Россия

В российском регионе подтвердили смерть девяти младенцев в роддоме

Глава Минздрава Кузбасса подтвердил смерть 9 младенцев в роддоме Новокузнецка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава министерства здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть девяти младенцев в роддоме Новокузнецка, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в данный момент в российском регионе идет разбирательство. В роддом в Новокузнецке выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации, пояснил Тарасов.

Он заверил, что после завершения проверки появится официальная информация.

До этого в Минздраве Кемеровской области рассказали, что роддом был закрыт с 9 января на карантин.

О трагедии в российском роддмое стало известно 13 января.

Как отмечалось, за новогодние праздники в акушерском стационаре в Новокузнецке не выжили шесть новорожденных. Источник, знакомый с ситуацией, допускал, что детей могло быть больше. Причину смерти младенцев установят в ходе экспертизы.

