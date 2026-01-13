Приведены подробности о нарушениях в российском роддоме после смерти девяти младенцев

В роддоме №1 в Новокузнецке до трагедии одному из младенцев врачи оторвали руку

В роддоме №1 в Новокузнецке до трагедии со смертью девяти младенцев одному из детей врачи оторвали руку во время родов. Такие подробности о нарушениях в российском медицинском учреждении приводит издание Baza в Telegram-канале.

На протяжении всего минувшего года роженицы жаловались на антисанитарию и некомпетентность персонала.

Одна из пострадавших жительниц Кузбасса рассказала, что новорожденного без конечности положили матери на грудь. Из-за этого случая местные следователи организовали проверку по статье о халатности.

В самом роддоме произошедшее отрицали. Руководство уверяло, что медицинская помощь была оказана в соответствии с осложнениями у пациентки.

Другие роженицы поделились, что некоторые дети получали раны на голове и теле, после того как оказывались в руках персонала. Как утверждают женщины, условия содержания ужасны, а на родах риски почти всегда велики.

Кроме того, они вспомнили о случае, когда одному из младенцев сломали ключицу.

До этого сообщалось, что роддом Новокузнецка закрыли после смерти младенцев из-за острой респираторной вирусной инфекции у медперсонала.

Ранее причиной массовой смерти младенцев в Новокузнецке назвали острую респираторную инфекцию. По факту произошедшего началось разбирательство.

