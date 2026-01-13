Реклама

Россия
10:27, 13 января 2026Россия

Названа возможная причина массовой смерти младенцев в российском роддоме

Причиной смерти младенцев в роддоме Новокузнецка могла стать инфекция
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Причиной массовой смерти младенцев в одном из роддомов Новокузнецка могла стать острая респираторная инфекция. Возможную причину назвала Baza в Telegram.

По информации издания, речь идет об акушерском стационаре больницы №1 имени Курбатова. Случаи смерти были зафиксированы в новогодние праздники. Как выяснили журналисты, в некоторые дни жертвами инфекции становились сразу трое детей.

На странице больницы во «ВКонтакте» сообщается, что госпитализация в роддом приостановлена «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре», введен карантин. Информация о массовой смерти младенцев не приводится.

В свою очередь, министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил, что «ситуация произошла». По его словам, в данный момент идет разбирательство.

Ранее жительница Самары обвинила врачей в смерти новорожденного сына. По словам женщины, персонал медучреждения был груб с ней и некачественно выполнил свою работу. В соцсетях она написала, что мальчику «не оставили шансов выжить».

