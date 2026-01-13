Реклама

10:38, 13 января 2026Россия

Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

Роддом Новокузнецка закрыли после смерти младенцев из-за ОРВИ у медперсонала
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Robie Online / Shutterstock / Fotodom

Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала. Подробности о ситуации в больнице после массовой смерти младенцев появились на сайте медучреждения.

Сообщается, что на время проведения карантинных мероприятий приостановлена госпитализация пациенток.

Как уточнили в учреждении, решение приняли в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре №1 НГКБ №1 имени Г.П. Курбатова.

«Дефицита кадров в стационаре нет. О дате открытия стационара сообщим позже», — говорится в сообщении.

Ранее причиной массовой смерти младенцев в одном из роддомов Новокузнецка назвали острую респираторную инфекцию. По факту произошедшего продолжается разбирательство.

