Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

Роддом Новокузнецка закрыли после смерти младенцев из-за ОРВИ у медперсонала

Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала. Подробности о ситуации в больнице после массовой смерти младенцев появились на сайте медучреждения.

Сообщается, что на время проведения карантинных мероприятий приостановлена госпитализация пациенток.

Как уточнили в учреждении, решение приняли в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре №1 НГКБ №1 имени Г.П. Курбатова.

«Дефицита кадров в стационаре нет. О дате открытия стационара сообщим позже», — говорится в сообщении.

Ранее причиной массовой смерти младенцев в одном из роддомов Новокузнецка назвали острую респираторную инфекцию. По факту произошедшего продолжается разбирательство.