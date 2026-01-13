Появились подробности о массовой смерти младенцев в российском роддоме в праздники

Mash: 8 января в роддоме Новокузнецка зафиксировали сразу три смерти младенцев

Смерти новорожденных в акушерском стационаре больницы №1 имени Курбатова Новокузнецка фиксировали в течение новогодних праздников. Подробности об этом появились у Mash в Telegram.

По информации издания, один смертельный случай произошел в первую неделю 2026 года. 8 января зафиксировали сразу три смерти, еще несколько — в последующие праздничные дни.

Ранее факт массовой смерти младенцев подтвердил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов. По его словам, сейчас идет разбирательство.

О массовой смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка стало известно 13 января. Предположительно, причиной произошедшего могла стать острая респираторная инфекция. Региональное управление Следственного комитета начало проверку. Медучреждение ситуацию пока не комментировало. 12 января на странице больницы в соцсетях появилась информация, что госпитализация в роддом приостановлена «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре».