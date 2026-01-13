Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 13 января 2026Россия

Объявлено о последствиях массовой смерти младенцев в российском роддоме

Глава Кузбасса Середюк отстранил главврача после массовой смерти детей в роддоме
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DiZAGRI / Shutterstock / Fotodom

Глава Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк отстранил главврача Первой новокузнецкой городской клинической больницы Виталия Хераскова после массовой смерти детей в роддоме. Об этих последствиях резонансного дела он объявил в Telegram.

По словам Середюка, поручение о временном отстранении он уже дал главе минздрава региона Андрею Тарасову.

Главврач Херасков будет отстранен на время проверки после сообщений о смерти младенцев.

О смерти девятерых младенцев во время новогодних праздников в роддоме Новокузнецка стало известно во вторник, 13 января. Сообщалось, что из-за респираторной инфекции учреждение было закрыто для приема новых рожениц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Стас Михайлов снизил стоимость выступлений

    МИД России выразил протест послу Польши

    Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

    Безногого участника СВО дважды не пустили в российский бар

    Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

    Мужчина выиграл 2,5 миллиарда рублей в лотерею после 20 лет неудач

    В российском городе иностранный гражданин заселил в хостел более 1,7 тысячи мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok