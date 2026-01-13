Объявлено о последствиях массовой смерти младенцев в российском роддоме

Глава Кузбасса Середюк отстранил главврача после массовой смерти детей в роддоме

Глава Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк отстранил главврача Первой новокузнецкой городской клинической больницы Виталия Хераскова после массовой смерти детей в роддоме. Об этих последствиях резонансного дела он объявил в Telegram.

По словам Середюка, поручение о временном отстранении он уже дал главе минздрава региона Андрею Тарасову.

Главврач Херасков будет отстранен на время проверки после сообщений о смерти младенцев.

О смерти девятерых младенцев во время новогодних праздников в роддоме Новокузнецка стало известно во вторник, 13 января. Сообщалось, что из-за респираторной инфекции учреждение было закрыто для приема новых рожениц.