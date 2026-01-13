В Госдуме отреагировали на массовую смерть младенцев в российском роддоме

Депутат Леонов назвал огромной трагедией массовую смерть младенцев в роддоме

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал огромной трагедией массовую смерть новорожденных в роддоме Новокузнецка. Об этом депутат заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Это огромная трагедия. Вопиющий случай, который нужно расследовать и понимать, почему это произошло, чтобы этого не происходило в дальнейшем», — отреагировал Леонов.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после массовой смерти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Глава министерства здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть девяти младенцев.

Отмечается, что причиной могла стать острая респираторная инфекция. Известно, что случаи смерти были зафиксированы в новогодние праздники.