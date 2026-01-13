Россиянка заявила о загноении после родов в оскандалившемся роддоме

RT: У жительницы Новокузнецка загноился шов после кесарева сечения

У жительницы Новокузнецка загноился шов после кесарева сечения в оскандалившемся роддоме, где произошла массовая смерть младенцев. Об этом она заявила в беседе с RT.

Роды проходили в декабре 2018 года. По словам россиянки, она была на восьмом месяце беременности, когда произошло отслоение плаценты. Врачи решились на проведение экстренной операции — роженице сделали кесарево сечение. После этого у женщины неделю держалась высокая температура.

«Сначала говорили, что дело в молоке — якобы плохо сцеживаю. На УЗИ эта проблема не подтвердилась. Загноившийся шов обнаружили случайно во время осмотра, когда из него пошел гной и запах», — вспомнила собеседница издания.

Россиянка пожаловалась, что ей никто ничего не объяснял, а персонал хамил и грубил по любому поводу. А после обнаружения загноения, с ее слов, пациентку отправили на машине скорой помощи в гинекологическое отделение другой больницы, где она находилась до конца декабря. Дочь она смогла увидеть только перед самым Новым годом. Сейчас ребенок и мать полностью здоровы.

О трагедии в российском роддоме стало известно 13 января — не выжили девять новорожденных. Ранее рожавшие в Новокузнецке несколько лет назад россиянки рассказали о переполненных палатах, а также обвинили врачей в занесении инфекции и использовании запрещенных приемов.