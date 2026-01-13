Рожавшие в Новокузнецке россиянки сделали заявления после массовой смерти младенцев

Рожавшая в Новокузнецке женщина обвинила врачей в занесении инфекции в 2013 году

Рожавшие в Новокузнецке несколько лет назад россиянки сделали заявления после массовой смерти младенцев в роддоме. Они рассказали о переполненных палатах, а также обвинили врачей в занесении инфекции, пишет «Подъем».

Одна из женщин рассказала, что во время родов в 2013 году ей якобы занесли инфекцию, но скрыли этот факт. «Никакие проверки им не страшны. Врачи друг друга покрывают. 2013 год — чуть не угробили, инфекцию занесли, еще и следы заметали, что не докажешь ничего. В выписке – "аппендицит". Таких поганых врачей не встречала нигде», — рассказала собеседница издания.

Еще одна россиянка заявила о переполненных палатах роддома. Но при этом похвалила врачей, отметив, что всем уделяли достаточно времени и внимания.

Другая пациентка Новокузнецкого роддома Кристина Шабельникова в беседе с «Известиями» рассказала о сложных родах в 2018 году. С ее слов, во время схваток ее экстренно отправили на кесарево сечение, но после операции у нее долгое время не спадала температура, а впоследствии выяснилось, что у нее произошло загноение органов.

«Оказалось, что у меня там все загноилось. Они мне толком там ничего не объяснили. Они меня быстро сбагрили в другую больницу, распороли все это дело и сбрагрили», — вспомнила Шабельникова.

Еще одна собеседница издания рассказала, что в 2018 году едва не потеряла ребенка из-за запрещенных методов приема родов. «Дочь выталкивали, хотя это запрещено, слава богу с дочерью все нормально, но знаете это очень печально», — отметила она, добавив, что после родов попала в реанимацию.

О трагедии в российском роддоме стало известно 13 января. Сообщалось, что не выжили девять новорожденных. Причиной массовой смерти младенцев назвали острую респираторную инфекцию.