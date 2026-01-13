Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 13 января 2026Россия

Рожавшие в Новокузнецке россиянки сделали заявления после массовой смерти младенцев

Рожавшая в Новокузнецке женщина обвинила врачей в занесении инфекции в 2013 году
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Рожавшие в Новокузнецке несколько лет назад россиянки сделали заявления после массовой смерти младенцев в роддоме. Они рассказали о переполненных палатах, а также обвинили врачей в занесении инфекции, пишет «Подъем».

Одна из женщин рассказала, что во время родов в 2013 году ей якобы занесли инфекцию, но скрыли этот факт. «Никакие проверки им не страшны. Врачи друг друга покрывают. 2013 год — чуть не угробили, инфекцию занесли, еще и следы заметали, что не докажешь ничего. В выписке – "аппендицит". Таких поганых врачей не встречала нигде», — рассказала собеседница издания.

Еще одна россиянка заявила о переполненных палатах роддома. Но при этом похвалила врачей, отметив, что всем уделяли достаточно времени и внимания.

Другая пациентка Новокузнецкого роддома Кристина Шабельникова в беседе с «Известиями» рассказала о сложных родах в 2018 году. С ее слов, во время схваток ее экстренно отправили на кесарево сечение, но после операции у нее долгое время не спадала температура, а впоследствии выяснилось, что у нее произошло загноение органов.

«Оказалось, что у меня там все загноилось. Они мне толком там ничего не объяснили. Они меня быстро сбагрили в другую больницу, распороли все это дело и сбрагрили», — вспомнила Шабельникова.

Еще одна собеседница издания рассказала, что в 2018 году едва не потеряла ребенка из-за запрещенных методов приема родов. «Дочь выталкивали, хотя это запрещено, слава богу с дочерью все нормально, но знаете это очень печально», — отметила она, добавив, что после родов попала в реанимацию.

О трагедии в российском роддоме стало известно 13 января. Сообщалось, что не выжили девять новорожденных. Причиной массовой смерти младенцев назвали острую респираторную инфекцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Детали ночных ударов ВС России по Харьковской области раскрыли

    Шесть регионов Украины оказались во тьме

    Два десятка стран отказались от российской пшеницы

    Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

    Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

    В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok