Раскрыто предшествовавшее смерти состояние младенцев из Новокузнецка

Минздрав: У детей в роддоме Новокузнецка выявили внутриутробную инфекцию

У младенцев, родившихся в акушерском стационаре больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке, выявили тяжелую внутриутробную инфекцию. Подробности о состоянии детей, предшествовавшем их смерти, раскрыл Минздрав Кузбасса, пишет «Интерфакс».

По информации ведомства, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в реанимации роддома находились 32 ребенка, состояние 17 из которых оценивалось как крайне тяжелое. «16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе 1 ребенок с наличием первичного иммунодефицита», — рассказали в региональном Минздраве.

Ранее появилась версия, что причиной массовой смерти детей могла стать острая респираторная инфекция.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. Сейчас медучреждение закрыто на карантин — сообщение об этом появилось в соцсетях только 12января. После общественного резонанса губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк временно отстранил главврача больницы Виталия Хераскова. Медик вину врачей отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями, и их смерти не связаны между собой.

В сети также появились жалобы на многочисленные нарушения в медучреждении и издевательском отношении персонала к пациенткам. По словам женщин их оскорбляли и обвиняли в неумении рожать. Кроме того, врачи могли использовать запрещенный в России прием Кристеллера, при котором на живот оказывают давление для ускорения родов. Также сообщалось, что в 2025 году врачи новокузнецкой больницы при родах оторвали одному из детей руку. После этого лишенного конечности младенца положили матери на грудь.