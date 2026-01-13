Реклама

12:03, 13 января 2026Россия

Больницу в Новокузнецке после смерти младенцев обвинили в запрещенном ускорении родов

Константин Лысяков
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Врачи акушерского стационара больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке, где в новогодние праздники зафиксировали смерти как минимум девяти младенцев, ускоряли роды при помощи запрещенного приема. В этом медиков обвинили пациентки, пишет Shot в Telegram.

Как заявили россиянки, во время родов врачи давили женщинам на живот, что напоминает запрещенный в России прием Кристеллера. Его использование может привести к смерти ребенка и повреждению внутренних органов роженицы.

Кроме того, пациентки жаловались, что во время родов их материли, в грубой форме требовали замолчать, оскорбляли из-за веса, а также обвиняли в неумении рожать. Еще одна женщина рассказала, что сразу после появления на свет ее ребенок оказался в реанимации.

Ранее стало известно, что в 2025 году врачи новокузнецкой больницы при родах оторвали одному из детей руку. После этого лишенного конечности младенца положили матери на грудь.

Сообщения о массовой смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка появились утром 13 января. Предположительно, причиной произошедшего могла стать острая респираторная инфекция. Сейчас в произошедшем разбирается Следственный комитет. Само медучреждение закрыто на карантин — сообщение об этом появилось в соцсетях только 12 января.

После общественного резонанса губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк временно отстранил главврача больницы Виталия Хераскова. Медик вину врачей отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями, и их смерти не связаны между собой.

