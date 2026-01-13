Реклама

11:37, 13 января 2026Россия

Отстраненный после смерти младенцев главврач больницы Новокузнецка дал первый комментарий

Главврач больницы Новокузнецка Херасков отверг вину медиков в смерти младенцев
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГАУЗ «НГКБ № 1»

Главврач новокузнецкой больницы №1 имени Курбатова Виталий Херасков, отстраненный после массовой смерти младенцев в акушерском стационаре, заявил, что случаи смерти детей в медучреждении не связаны между собой. Его первый комментарий по ситуации опубликовал Mash в Telegram.

По словам Хераскова, зафиксированные с начала января смерти как минимум девяти новорожденных не связаны. Собеседник издания отверг вину врачей в произошедшем. «С конца декабря в роддоме родились много недоношенных детей с патологиями, все случаи разные, мы не считаем, что они между собой связаны в тенденцию. Но проверка еще идет. Вину врачей категорически отрицаю», — сказал он.

Ранее губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк временно отстранил Хераскова после массовой смерти детей в роддоме. Соответствующее поручение дано главе регионального Минздрава Андрею Тарасову.

О массовой смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка стало известно 13 января. Предположительно, причиной произошедшего могла стать острая респираторная инфекция.

После поднявшегося резонанса начали появляться сообщения о многочисленных нарушениях в медучреждении. Так, одному из детей врачи оторвали руку во время родов.

