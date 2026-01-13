Детский омбудсмен прокомментировала массовую смерть младенцев в новокузнецком роддоме

Львова-Белова: Смерть детей в Новокузнецке — это трагедия

Уполномоченный по правам человека в России Мария Львова-Белова прокомментировала массовую смерть младенцев в новокузнецком роддоме. Об этом она написала в Telegram.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники в новокузнецком перинатальном центре не выжили девять младенцев.

Омбудсмен сообщила о направлении запросов в Минздрав Кемеровской области и органы прокуратуры. «Выясняем информацию о состоянии здоровья рожениц, а также новорожденных, которые сейчас получают медицинскую помощь», — отметила Львова-Белова. Она также принесла соболезнования близким детей.

После случившегося в Новокузнецке одна из бывших пациенток перинатального центра поделилась своими воспоминаниями о родах. Россиянка утверждает, что ее дочери сломали ключицу, сообщив об этом матери только через три дня. «Это какой-то ужас», — резюмировала она.