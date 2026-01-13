Реклама

Россия
12:46, 13 января 2026Россия

Рожавшая в новокузнецком роддоме россиянка рассказала о спасшей ее дочь уборщице

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: bady abbas / Unsplash

Рожавшая в новокузнецком роддоме россиянка рассказала о спасшей ее дочь поломойке. Ее слова приводит телеканал RT в Telegram.

По словам женщины, осенью 2024 года у нее были тяжелые роды. Кроме этого, она запомнила грубое отношение со стороны персонала перинатального центра. «Акушерки твердят девушкам, что они не умеют рожать. Меня не предупредили о кесаревом [сечении]. Пока доставали дочку, сломали ей ключицу. Причем об этом мне сообщили только через три дня. Это какой-то ужас», — рассказала собеседница телеканала.

После родов женщина сутки не могла накормить дочь, изо рта ребенка лилась неустановленная жидкость. На помощь пришла уборщица — «бабушка, мывшая полы», как называет ее россиянка. Уборщица пошла и привела ту самую медсестру и подняла тревогу.

«Недовольная сотрудница унесла дочку и принесла через некоторое время со словами: "Я сделала все, что могла, забирайте". Как выяснилось потом, во время родов малышка наглоталась околоплодных вод и мекония. Получается, квалификация уборщиц в родах выше, чем у персонала этой больницы», — отметила женщина.

В новогодние праздники в новокузнецком роддоме не выжили девять новорожденных. По предварительным данным, причиной могла стать острая респираторная инфекция. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В роддоме проводятся следственные действия.

