Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 13 января 2026Россия

Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

«РГ»: Анализы медперсонала роддома Новокузнецка были сданы в три лаборатории
Майя Назарова

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Анализы медперсонала роддома №1 Новокузнецка, где девять младенцев не выжили в новогодние праздники, были сданы в три лаборатории. Такие подробности о проверке стали известны «Российской газете» (РГ).

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова отметила, что общалась по ситуации с коллегами из Кемерова и Кузбасса.

«Проведены все исследования, в три лаборатории сданы все смывы, все анализы, в том числе с рук медперсонала. Но, к сожалению, пока ничего еще не выявлено», — поделилась она.

Материалы по теме:
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
Сегодня
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022

Перминова подчеркнула, что находится на связи с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой, которая возглавила комиссию по расследованию трагедии в Новокузнецке.

Сообщения о массовой смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка появились утром 13 января. Предположительно, причиной произошедшего могла стать острая респираторная инфекция.

Роженицы не раз жаловались на неквалифицированный персонал в медучреждении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уборщица спасла моего ребенка». Что говорят родители и врачи о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Борьба за парковку в Москве привела к госпитализации прохожего

    Россиян научили безопасно сдавать квартиры

    Названо основное преимущество реактивной «Герани-5»

    Один из крупнейших в России автоконцернов столкнулся с обрушением продаж

    Блогерша из России затмила иностранцев на «Золотом глобусе»

    Microsoft похоронила популярное приложение

    На Западе высмеяли план Британии в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok