Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

«РГ»: Анализы медперсонала роддома Новокузнецка были сданы в три лаборатории

Анализы медперсонала роддома №1 Новокузнецка, где девять младенцев не выжили в новогодние праздники, были сданы в три лаборатории. Такие подробности о проверке стали известны «Российской газете» (РГ).

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова отметила, что общалась по ситуации с коллегами из Кемерова и Кузбасса.

«Проведены все исследования, в три лаборатории сданы все смывы, все анализы, в том числе с рук медперсонала. Но, к сожалению, пока ничего еще не выявлено», — поделилась она.

Перминова подчеркнула, что находится на связи с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой, которая возглавила комиссию по расследованию трагедии в Новокузнецке.

Сообщения о массовой смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка появились утром 13 января. Предположительно, причиной произошедшего могла стать острая респираторная инфекция.

Роженицы не раз жаловались на неквалифицированный персонал в медучреждении.