Начались задержания по делу о смерти девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. Что об этом известно?

В Кузбассе задержаны главврач и завотделением роддома по делу о смерти младенцев

В Кемеровской области начались задержания по резонансному делу о гибели новорожденных в одном из родильных домов Новокузнецка. Следователи сообщили о задержании руководителей медицинского учреждения, где в первые недели января скончались девять младенцев. Уголовное дело уже передано в центральный аппарат Следственного комитета России и расследуется в Москве.

В чем их подозревают?

О задержании главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации роддома сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Речь идет о руководстве Новокузнецкой городской клинической больницы №1, в структуру которой входит акушерский стационар.

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года из-за ненадлежащей организации медицинской помощи скончались девять новорожденных, появившихся на свет в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. В зависимости от роли каждого задержанные подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Отмечается, что следователи проводят с ними необходимые процессуальные действия, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения.

Дело забрали в Москву

Уголовное дело о массовой гибели младенцев передано в центральный аппарат Следственного комитета. Такое решение было принято по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Расследование ведется по статьям 109 и 293 Уголовного кодекса России — «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».

В рамках расследования уже допрошены потерпевшие и свидетели, изъята медицинская и кадровая документация, а также электронные носители информации. Назначены девять комиссионных судебно-медицинских экспертиз.

Главврача больницы отстранили от работы, вину врачей он отверг

После появления информации о гибели детей власти региона приняли кадровые меры. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что главный врач больницы Виталий Херасков временно отстранен от должности. Соответствующее поручение было дано министру здравоохранения региона Андрею Тарасову.

По словам главы региона, отстранение будет действовать на время проведения проверки.

Сам Виталий Херасков ранее заявлял, что не считает зафиксированные случаи смерти взаимосвязанными и отвергал обвинения в адрес врачей.

«С конца декабря в роддоме родилось много недоношенных детей с патологиями, все случаи разные, мы не считаем, что они между собой связаны в тенденцию. Но проверка еще идет. Вину врачей категорически отрицаю», — сказал он.

В защиту главврача также выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. В эфире программы «Соловьев Live» он отметил профессиональный опыт Хераскова и призвал дождаться итогов расследования.

Ранее работу оперблока в роддоме уже приостанавливали

Ранее стало известно, что у учреждения уже были серьезные вопросы со стороны надзорных органов. В 2021 году суд приостанавливал работу операционного блока акушерского отделения больницы №1 из-за многочисленных нарушений.

В судебных материалах указывалось на отсутствие реанимационного комплекса для новорожденных, нарушение санитарных норм и использование немедицинской мебели в помещениях с асептическим режимом. Кроме того, белье из акушерского отделения стиралось в прачечной, где стены были поражены грибком.

Тогда суд признал больницу виновной по административной статье и приостановил деятельность ряда подразделений на 14 суток.

Названы возможные причины смерти младенцев

О возможных причинах массовой гибели новорожденных высказывались и эксперты. Академик РАН Сергей Нетесов предположил, что одной из наиболее вероятных причин могла стать бактериальная инфекция внутри роддома. При этом он подчеркнул, что установить источник заражения возможно только в ходе полноценного эпидемиологического расследования.

«Среди них много недоношенных детей. Непонятны ни сроки недоношенности, ни причины недоношенности и так далее. Еще раз говорю: причин может быть много», — отметил эксперт.

Все умершие дети имели внутриутробную инфекцию, шестеро остаются в реанимации

О трагедии стало известно утром 13 января. В период новогодних праздников в стационаре не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Один летальный исход был зафиксирован в начале января, 8 января умерли еще трое детей, затем число погибших увеличилось.

По информации из открытых источников, роддом временно прекращал прием рожениц на Новый год из-за вспышки респираторной инфекции. В учреждении был введен карантин. В региональном Минздраве заявляли, что все скончавшиеся младенцы имели внутриутробную инфекцию.

Сейчас шесть младенцев из роддома №1 остаются в отделении реанимации и интенсивной терапии. Их состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Медики заверяют, что детям оказывается вся необходимая помощь, а условия для лечения соответствуют требованиям.