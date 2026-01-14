Суд уже приостанавливал работу оперблока больницы российского роддома

РИА: В 2021 году суд уже приостанавливал работу оперблока в роддоме Новокузнецка

В 2021 году суд уже приостанавливал работу оперблока акушерского отделения Новокузнецкой городской клинической больницы №1 из-за множественных нарушений. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы суда.

По данным агентства, в материалах сказано, что в помещении плановой операционной отсутствует реанимационный комплекс для новорожденных. Кроме того, в тексте говорится, что не обеспечивается поточность технологических процессов, допускается использование немедицинской мебели в помещениях с асептическим режимом работы и допускается пересечение потоков чистого и грязного белья. Также в документах сказано, что стирка белья из акушерского отделения производилась в прачечной больницы, где стены были поражены грибком.

Тогда суд признал Новокузнецкую городскую клиническую больницу №1 виновным по административной статье и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности операционного блока, помещений сестер-хозяек и прачечной на 14 суток.

Сейчас уголовное дело о массовой смерти младенцев в Новокузнецком родильном доме передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) России. Оно возбуждено по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 293 («Халатность») УК РФ будут расследовать в Москве по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.