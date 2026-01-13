Дело о массовой смерти младенцев в российском роддоме передали в Москву

Уголовное дело о массовой смерти младенцев в Новокузнецком родильном доме передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 293 («Халатность») УК РФ будут расследовать в Москве по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты.

Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в родильном доме № 1 в Новокузнецке не стало девяти новорожденных. В этой связи глава Кемеровской области Илья Середюк временно отстранил главврача больницы Виталия Хераскова, а само учреждение за день закрыли на карантин.

