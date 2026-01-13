Глава Кузбасса рассказал о принятом после смерти детей в Новокузнецке решении

Глава Кузбасса Середюк: В регионе проверят все роддома и перинатальные центры

Глава Кузбасса Илья Середюк рассказал о решении, принятом им после смерти детей в Новокузнецке. Об этом он написал в Telegram.

Руководитель региона поставил задачу проверить все кузбасские родильные дома и перинатальные центры «на готовность к самым сложным случаям». Выполнение поручения он возложил на главу областного Минздрава Андрея Тарасова.

Случившееся в новокузнецком роддоме никогда не должно повториться, подчеркнул губернатор. «Потеря ребенка — невосполнимая утрата для родителей», — написал он.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. За день учреждение закрыли на карантин. На этом фоне Середюк временно отстранил главврача больницы Виталия Хераскова. Медик вину врачей отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями, и их смерти не связаны между собой.

В роддоме проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело.