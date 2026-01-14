Реклама

Россия
08:33, 14 января 2026Россия

Названо число остающихся в реанимации детей из роддома в Новокузнецке

Шесть детей из роддома №1 в Новокузнецке остаются в отделении реанимации
Майя Назарова

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнева / РИА Новости

Шесть детей из роддома №1 в Новокузнецке, где не выжили девять младенцев за новогодние праздники, остаются в отделении реанимации и интенсивной терапии. Такое число назвали РИА Новости в детской клинической больнице имени Ю.С. Малаховского.

Как отметили медики, состояние этих младенцев тяжелое, но стабильное. Детям оказывают всю необходимую помощь, заверили в больнице.

Условия все подходящие, мест хватает, подчеркнула собеседница РИА Новости из детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского.

До этого заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов предположил, что причиной смерти младенцев в Новокузнецке могла стать бактериальная инфекция.

О трагедии в роддоме в Кемеровской области стало известно утром 13 января. Минздрав России направил в Новокузнецк специалистов для проведения проверки.

По факту смерти новорожденных возбудили уголовное дело.

