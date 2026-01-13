Минздрав направил в Кузбасс специалистов после смерти младенцев в роддоме

Мурашко направил в Кузбасс специалистов после смерти девяти младенцев в роддоме

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил направить в Кузбасс специалистов после смерти девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке, сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в Кемеровскую область направят сотрудников НМИЦ имени Кулакова и СПбГПМУ для проверки службы родовспоможения.

Кроме того, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова возглавит группу специалистов по проверке ситуации в роддоме Новокузнецка.

До этого в Минздраве Кемеровской области рассказали, что четыре ребенка остаются под наблюдением врачей после появления на свет в роддоме №1 в Новокузнецке.

Рожавшие в этом медицинском учреждении женщины неоднократно жаловались на некомпетентность персонала и царящую в палатах антисанитарию. Одна из пациенток поделилась, что в прошлом году врачи во время родов оторвали младенцу руку.

Тогда местные следователи организовали проверку. В самом роддоме случившееся отрицали.