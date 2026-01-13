Реклама

Россия
11:34, 13 января 2026Россия

Названо число остающихся под наблюдением появившихся на свет в роддоме Новокузнецка детей

Четыре ребенка остаются под наблюдением после появления на свет в Новокузнецке
Майя Назарова

Фото: Robie Online / Shutterstock / Fotodom  

Четыре ребенка остаются под наблюдением врачей после появления на свет в роддоме №1 в Новокузнецке, где произошла смерть девяти младенцев. Такое число выживших детей назвали в Минздраве Кузбасса, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, этих новорожденных из роддома перевели на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу.

В Минздраве Кузбасса рассказали, что с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в новокузнецком роддоме число принятых родов составило 234, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии.

После выписки всех пациенток и детей из роддома №1 в Новокузнецке проведут плановую профилактическую обработку, заверили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в роддоме №1 в Новокузнецке до трагедии с девятью младенцами одному из новорожденных врачи оторвали руку.

Пациентки также жаловались на некомпетентность и грубость медперсонала. Как поделились роженицы, в палатах царила антисанитария.

13 января стало известно, что за время новогодних каникул в роддоме в Новокузнецке умерли девять младенцев. Предварительной причиной трагедии сочли острую респираторную инфекцию у медперсонала.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Глава Кузбасса Илья Середюк отстранил главврача после массовой смерти детей в роддоме.

