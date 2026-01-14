Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 14 января 2026Россия

Названы возможные причины смерти младенцев в новокузнецком роддоме

Причиной смерти младенцев в Новокузнецке могла стать бактериальная инфекция
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнева / РИА Новости

Причин смерти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка может быть много, но вероятнее всего, главная — бактериальная инфекция в роддоме. Об этом сообщил РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.

Нетесов отметил, что если это действительно инфекция, то источник заражения сможет установить только эпидемиологическое расследование.

«Среди них много недоношенных детей. Непонятны ни сроки недоношенности, ни причины недоношенности и так далее. Еще раз говорю: причин может быть много», — добавил эксперт.

О гибели девяти младенцев во время новогодних праздников в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. Минздрав России также направил в Кузбасс специалистов для проведения проверки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности конфликта Пригожина с Шойгу из-за снарядов

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    В США указали на выгоду России от событий в Венесуэле

    Американская корпорация занялась производством боевых дронов только ради Украины

    В новой стратегии Трампа нашли выгоду России

    В Иране захотели создать закрытую внутреннюю интернет-сеть

    Готовивший диверсию на объектах ТЭК молодой россиянин попал на видео

    Названо число остающихся в реанимации детей из роддома в Новокузнецке

    Продажи одного вида украшений в России резко выросли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok