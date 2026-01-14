Названы возможные причины смерти младенцев в новокузнецком роддоме

Причиной смерти младенцев в Новокузнецке могла стать бактериальная инфекция

Причин смерти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка может быть много, но вероятнее всего, главная — бактериальная инфекция в роддоме. Об этом сообщил РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.

Нетесов отметил, что если это действительно инфекция, то источник заражения сможет установить только эпидемиологическое расследование.

«Среди них много недоношенных детей. Непонятны ни сроки недоношенности, ни причины недоношенности и так далее. Еще раз говорю: причин может быть много», — добавил эксперт.

О гибели девяти младенцев во время новогодних праздников в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. Минздрав России также направил в Кузбасс специалистов для проведения проверки.