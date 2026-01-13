В Госдуме назвали опытным специалистом отстраненного из-за гибели младенцев главврача

Депутат Башанкаев: Отстраненный в Новокузнецке главврач — опытный специалист

Главврач ГКБ № 1 в Новокузнецке Виталий Херасков является опытным специалистом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее сообщалось об отстранении Хераскова с поста главврача из-за массовой гибели младенцев.

«Я скажу так, что главный врач, который возглавлял этот перинатальный центр, очень опытный и очень именитый. (...) Он именитый анестезиолог, реаниматолог. Он очень грамотный специалист», — сказал депутат.

В текущей ситуации он призвал дождаться результатов проверки, которую начали правоохранительные органы.

О массовых смертях младенцев в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. По предварительным данным, причиной произошедшего назвали острую респираторную инфекцию. Затем Минздрав Кемеровской области сообщил об обнаружении у детей тяжелой внутриутробной инфекции. На данный момент роддом закрыт на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала.

Отмечается, что Херасков отказался признавать вину медицинского персонала в произошедшем.