Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 13 января 2026Россия

В Госдуме назвали опытным специалистом отстраненного из-за гибели младенцев главврача

Депутат Башанкаев: Отстраненный в Новокузнецке главврач — опытный специалист
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости

Главврач ГКБ № 1 в Новокузнецке Виталий Херасков является опытным специалистом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее сообщалось об отстранении Хераскова с поста главврача из-за массовой гибели младенцев.

«Я скажу так, что главный врач, который возглавлял этот перинатальный центр, очень опытный и очень именитый. (...) Он именитый анестезиолог, реаниматолог. Он очень грамотный специалист», — сказал депутат.

В текущей ситуации он призвал дождаться результатов проверки, которую начали правоохранительные органы.

Материалы по теме:
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
Сегодня
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022

О массовых смертях младенцев в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. По предварительным данным, причиной произошедшего назвали острую респираторную инфекцию. Затем Минздрав Кемеровской области сообщил об обнаружении у детей тяжелой внутриутробной инфекции. На данный момент роддом закрыт на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала.

Отмечается, что Херасков отказался признавать вину медицинского персонала в произошедшем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Автор «Игры престолов» намекнул на новые экранизации книг о Вестеросе

    Образ Кейт Миддлтон на встрече с пациентами больницы в Лондоне вызвал ажиотаж в сети

    Пациентка роддома в Новокузнецке истекла кровью после попытки врача стимулировать роды

    Жители российского города пожаловались на более чем 10 дней без воды

    В Госдуме назвали опытным специалистом отстраненного из-за гибели младенцев главврача

    Врач успокоила набравших вес после новогодних праздников россиян

    Женщина забеременела в 62 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok