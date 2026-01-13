Роспотребнадзор дал первый комментарий о массовой гибели младенцев в Новокузнецке

Роспотребнадзор направил экспертов в Новокузнецк после массовой гибели младенцев

В Новокузнецк направлены специалисты Роспотребнадзора после массовой гибели младенцев в ГКБ №1. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В Новокузнецк направлена группа сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты займутся эпидемиологическим расследованием и лабораторным исследованием в роддоме. Ситуация на данный момент находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

О гибели девяти младенцев во время новогодних праздников в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. Минздрав России также направил в Кузбасс специалистов для проведения проверки.