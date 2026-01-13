Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 13 января 2026РоссияЭксклюзив

Роспотребнадзор дал первый комментарий о массовой гибели младенцев в Новокузнецке

Роспотребнадзор направил экспертов в Новокузнецк после массовой гибели младенцев
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Новокузнецк направлены специалисты Роспотребнадзора после массовой гибели младенцев в ГКБ №1. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В Новокузнецк направлена группа сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты займутся эпидемиологическим расследованием и лабораторным исследованием в роддоме. Ситуация на данный момент находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

О гибели девяти младенцев во время новогодних праздников в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. Минздрав России также направил в Кузбасс специалистов для проведения проверки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Москвичей предупредили о резком повышении давления

    Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

    Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

    Подпольные казино в российском регионе заработали более 21,5 миллиона рублей

    В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

    Глава Кузбасса рассказал о принятом после смерти детей в Новокузнецке решении

    Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok