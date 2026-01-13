Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

Shot: Одна из санитарок новокузнецкого роддома болела ОРВИ

Одна из санитарок акушерского стационара больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке, где в новогодние праздники зафиксировали случаи массовой смерти младенцев, болела ОРВИ. Возможный источник инфекции у детей назвал Shot в Telegram.

Как выяснило издание, женщина заразилась инфекцией перед длинными январскими выходными, но несмотря на плохое самочувствие, вышла работать. Журналисты предположили, что именно это могло привести к смерти девяти детей.

Ранее пациентки роддома рассказали, что вместо медсестер на родах часто присутствовали санитарки. При этом младший медперсонал не имеет права принимать участие в процедуре из-за недостаточной квалификации и отсутствия нужного образования. В самом роддоме заверили, что нехватки кадров не наблюдалось.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. 12 января в медучреждении сообщили о закрытии на карантин. После общественного резонанса губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк временно отстранил главврача больницы Виталия Хераскова. Медик вину врачей отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями, и их смерти не связаны между собой.

Минздрав Кузбасса привел статистику, согласно которой с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в реанимации роддома находились 32 ребенка. Состояние 17 из них оценивалось как крайне тяжелое — у всех выявили внутриутробную инфекцию.

В сети также появились многочисленные жалобы на нарушения в медучреждении и издевательском отношении персонала к пациенткам. Женщины утверждают, что их оскорбляли и обвиняли в неумении рожать. Кроме того, врачи могли ускорять роды давлением на живот, что запрещено в России. Кроме того, по данным СМИ, в 2025 году врачи новокузнецкой больницы при родах оторвали новорожденному руку., после чего лишенного конечности младенца положили матери на грудь.