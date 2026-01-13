Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 13 января 2026Россия

Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

Shot: Одна из санитарок новокузнецкого роддома болела ОРВИ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Одна из санитарок акушерского стационара больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке, где в новогодние праздники зафиксировали случаи массовой смерти младенцев, болела ОРВИ. Возможный источник инфекции у детей назвал Shot в Telegram.

Как выяснило издание, женщина заразилась инфекцией перед длинными январскими выходными, но несмотря на плохое самочувствие, вышла работать. Журналисты предположили, что именно это могло привести к смерти девяти детей.

Ранее пациентки роддома рассказали, что вместо медсестер на родах часто присутствовали санитарки. При этом младший медперсонал не имеет права принимать участие в процедуре из-за недостаточной квалификации и отсутствия нужного образования. В самом роддоме заверили, что нехватки кадров не наблюдалось.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. 12 января в медучреждении сообщили о закрытии на карантин. После общественного резонанса губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк временно отстранил главврача больницы Виталия Хераскова. Медик вину врачей отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями, и их смерти не связаны между собой.

Минздрав Кузбасса привел статистику, согласно которой с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в реанимации роддома находились 32 ребенка. Состояние 17 из них оценивалось как крайне тяжелое — у всех выявили внутриутробную инфекцию.

Материалы по теме:
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
Сегодня
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022

В сети также появились многочисленные жалобы на нарушения в медучреждении и издевательском отношении персонала к пациенткам. Женщины утверждают, что их оскорбляли и обвиняли в неумении рожать. Кроме того, врачи могли ускорять роды давлением на живот, что запрещено в России. Кроме того, по данным СМИ, в 2025 году врачи новокузнецкой больницы при родах оторвали новорожденному руку., после чего лишенного конечности младенца положили матери на грудь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Россиянам объяснили рост числа магнитных бурь

    Экономику России сочли бесперспективной

    Рада уволила главу СБУ

    Главные покупатели российского угля начали переходить на другие виды топлива

    В США описали требования к самолетам шестого поколения

    Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради свидания с возлюбленной

    Шмыгаль раскрыл число полученных от союзников систем ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok