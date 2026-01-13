Пациентки заявили о присутствии санитарок на родах вместо медсестер в роддоме Новокузнецка

Пациентки роддома №1 в Новокузнецке, где не выжили девять младенцев, заявили, что на родах часто вместо медсестер присутствовали санитарки. Такими историями россиянки поделились с Telegram-каналом Shot.

Женщины отметили, что в роддоме наблюдался дефицит сотрудников, в том числе медсестер. Пациентки напомнили, что санитарки не имеют права находиться на родах из-за недостаточной квалификации и отсутствия нужного образования.

В самом роддоме подчеркнули, что якобы нехватки кадров у них не было.

Представители прокуратуры Кемеровской области рассказали, что среди руководителей роддома и врачей пока никто не задержан. По факту произошедшего в роддоме Новокузнецка возбудили уголовное дело о халатности.

В Минздраве Кузбасса ранее рассказали, что с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026-го число родов в новокузнецком роддоме составило 234, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии.

После выписки всех пациенток и детей из роддома №1 в Новокузнецке проведут плановую профилактическую обработку, заверили в ведомстве.

О трагедии в роддоме в Кузбассе стало известно 13 января. Предположительной причиной смерти девяти младенцев назвали острую респираторную инфекцию у медперсонала.