Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 13 января 2026Россия

Перечислены диагнозы всех умерших в больнице Новокузнецка младенцев

Mash сообщил о тяжелых патологиях у умерших в больнице Новокузнецка младенцев
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Стали известны диагнозы всех девяти младенцев, умерших в акушерском стационаре больницы №1 имени Курбатова в Новокузнецке в новогодние праздники. Список опубликовал Mash в Telegram.

Так, основным диагнозом оказалась недоношенность с тяжелыми патологиями, которые могли развиться в утробе матери. Самый младший ребенок родился на пятом месяце беременности, еще один — на шестом, пятеро — на восьмом и девятом. Сроки рождения двух других детей не приводятся.

У четверых новорожденных обнаружилась врожденная пневмония. Кроме того, у одного из мальчиков выявили синдром полиорганной недостаточности, нарушивший работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы, отеки, асфиксию и другие нарушения. Также многочисленные осложнения, включая синдром верхней полой вены и паховую грыжу, обнаружили у младенца, появившегося на свет семимесячным.

Полный список предварительных диагнозов всех девяти младенцев:

По данным Mash, у младенцев выявили тяжелые осложнения, которые могли развиться в утробе матери, а также инфекции и недостаток веса при рождении.

— Ребенок, родившийся на пятом месяце беременности: неонатальная инфекция и врожденная пневмония.

— Девочка, шесть месяцев: внутрижелудочковое кровоизлияние первой степени, анемия.

— Мальчик, семь месяцев: респираторный дистресс-синдром, гемоторакс с осложнением.

— Мальчик, 7,9 месяца: неонатальная инфекция, врожденная пневмония, вторичный респираторный дистресс-синдром. Осложнения в виде синдрома верхней полой вены, открытого артериального протока, открытого овального окна и паховой грыжи.

— Девочка, 7,9 месяца: недоношенность, осложнение в виде почечной недостаточности и перитонеального диализа.

— Мальчик, 7,9 месяца: недоношенность.

— Девочка, 8 месяцев: неонатальная инфекция неясной этиологии, врожденная пневмония, двухсторонний хилоторакс и правосторонний пневмоторакс.

— Мальчик: генерализованный инфекционный процесс, врожденная пневмония, синдром полиорганной недостаточности (СПОН), диссеминированное внутрисосудистое свертывание, общий отечный синдром, тромботическая микроангиопатия, тяжелая асфиксия при рождении, фульминантная тромбоцитопения.

— Девочка: дыхательная, сердечно-сосудистая и кишечная недостаточность, а также ифекционно-токсический шок.

Ранее Минздрав Кузбасса привел официальную статистику, согласно которой с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в реанимации роддома находились 32 ребенка. Состояние 17 из них оценивалось как крайне тяжелое — у всех выявили внутриутробную инфекцию.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. За день до этого в медучреждении сообщили о закрытии на карантин. После общественного резонанса губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк временно отстранил главврача больницы Виталия Хераскова. Медик вину врачей отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями, и их смерти не связаны между собой.

Материалы по теме:
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
Сегодня
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022

По одной из версий, инфекцию в медучреждение могла занести санитарка, выходившая на работу с ОРВИ. Как утверждают пациентки роддома, именно этот младший персонал часто присутствовал на родах вместо медсестер. При этом санитары не имеют права принимать участие в процедуре из-за недостаточной квалификации и отсутствия нужного образования. В самом роддоме заверили, что нехватки кадров не наблюдалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Москвичей предупредили о резком повышении давления

    Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

    Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

    Подпольные казино в российском регионе заработали более 21,5 миллиона рублей

    В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

    Глава Кузбасса рассказал о принятом после смерти детей в Новокузнецке решении

    Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok