Перечислены диагнозы всех умерших в больнице Новокузнецка младенцев

Mash сообщил о тяжелых патологиях у умерших в больнице Новокузнецка младенцев

Стали известны диагнозы всех девяти младенцев, умерших в акушерском стационаре больницы №1 имени Курбатова в Новокузнецке в новогодние праздники. Список опубликовал Mash в Telegram.

Так, основным диагнозом оказалась недоношенность с тяжелыми патологиями, которые могли развиться в утробе матери. Самый младший ребенок родился на пятом месяце беременности, еще один — на шестом, пятеро — на восьмом и девятом. Сроки рождения двух других детей не приводятся.

У четверых новорожденных обнаружилась врожденная пневмония. Кроме того, у одного из мальчиков выявили синдром полиорганной недостаточности, нарушивший работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы, отеки, асфиксию и другие нарушения. Также многочисленные осложнения, включая синдром верхней полой вены и паховую грыжу, обнаружили у младенца, появившегося на свет семимесячным.

Полный список предварительных диагнозов всех девяти младенцев: По данным Mash, у младенцев выявили тяжелые осложнения, которые могли развиться в утробе матери, а также инфекции и недостаток веса при рождении. — Ребенок, родившийся на пятом месяце беременности: неонатальная инфекция и врожденная пневмония. — Девочка, шесть месяцев: внутрижелудочковое кровоизлияние первой степени, анемия. — Мальчик, семь месяцев: респираторный дистресс-синдром, гемоторакс с осложнением. — Мальчик, 7,9 месяца: неонатальная инфекция, врожденная пневмония, вторичный респираторный дистресс-синдром. Осложнения в виде синдрома верхней полой вены, открытого артериального протока, открытого овального окна и паховой грыжи. — Девочка, 7,9 месяца: недоношенность, осложнение в виде почечной недостаточности и перитонеального диализа. — Мальчик, 7,9 месяца: недоношенность. — Девочка, 8 месяцев: неонатальная инфекция неясной этиологии, врожденная пневмония, двухсторонний хилоторакс и правосторонний пневмоторакс. — Мальчик: генерализованный инфекционный процесс, врожденная пневмония, синдром полиорганной недостаточности (СПОН), диссеминированное внутрисосудистое свертывание, общий отечный синдром, тромботическая микроангиопатия, тяжелая асфиксия при рождении, фульминантная тромбоцитопения. — Девочка: дыхательная, сердечно-сосудистая и кишечная недостаточность, а также ифекционно-токсический шок.

Ранее Минздрав Кузбасса привел официальную статистику, согласно которой с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в реанимации роддома находились 32 ребенка. Состояние 17 из них оценивалось как крайне тяжелое — у всех выявили внутриутробную инфекцию.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. За день до этого в медучреждении сообщили о закрытии на карантин. После общественного резонанса губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк временно отстранил главврача больницы Виталия Хераскова. Медик вину врачей отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями, и их смерти не связаны между собой.

По одной из версий, инфекцию в медучреждение могла занести санитарка, выходившая на работу с ОРВИ. Как утверждают пациентки роддома, именно этот младший персонал часто присутствовал на родах вместо медсестер. При этом санитары не имеют права принимать участие в процедуре из-за недостаточной квалификации и отсутствия нужного образования. В самом роддоме заверили, что нехватки кадров не наблюдалось.