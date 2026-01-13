Врач оценила угрозу для жизни младенцев из-за ОРВИ персонала роддомов

Врач Станкевич: Даже легкие ОРВИ могут быть смертельны для младенцев

Иммунная защита младенцев крайне уязвима, даже легкие ОРВИ потенциально могут оказаться смертельны для новорожденных, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач клинической лабораторной диагностики, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. Она также добавила, что заболевание медперсонала, как в случае роддома в Новокузнецке, могло стать причиной тяжелых исходов у новорожденных.

«ОРВИ, которые взрослые и подросшие дети часто переносят легко или даже незаметно, для младенцев могут быть фатально опасны. Речь идет не только о тяжелых инфекциях, но и о самой банальной, на первый взгляд, простуде, — сказала врач. — Причина в особенностях иммунной системы младенцев — они почти не имеют собственного иммунитета и в первые месяцы жизни опираются только на антитела, полученные от матери. Они нестабильны и не всегда обеспечивают защиту».

Отдельно Станкевич выделила респираторно-синцитиальный вирус: у взрослых он чаще протекает легко, тогда как у новорожденных нередко приводит к жизнеугрожающим состояниям.

Заболеваемость респираторными инфекциями среди медицинского персонала, по словам врача, может стать причиной тяжелых исходов у младенцев, особенно в роддомах, где с детьми контактирует широкий круг людей. Все они, подчеркнула Станкевич, должны проходить расширенный скрининг на носительство респираторных инфекций.

«Даже минимальные проявления инфекции, на которые взрослый не обращает внимания, для младенца могут оказаться критичными. Поэтому при работе с новорожденными принципиально важна точная лабораторная диагностика. Это позволяет снизить риск передачи опасных инфекций и предотвратить трагические исходы», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Ранее причиной массовой смерти младенцев в одном из роддомов Новокузнецка назвали острую респираторную инфекцию. По факту произошедшего продолжается разбирательство. Глава министерства здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть девяти новорожденных.