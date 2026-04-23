Российская семья обвинила больницу «Красного Креста» в потере двойни

11:55, 23 апреля 2026Россия

Семья из Владимира обвинила больницу «Красного Креста» в потере двойни
Майя Назарова

Фото: Pasonglit Junuan / Shutterstock / Fotodom

Семья из Владимира обвинила больницу «Красного Креста» в потере двойни. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россияне полтора года назад впервые стали родителями. Пара мечтала о большой семье, после восстановления девушке снова удалось забеременеть.

Врачи объявили родителям, что у них будет двойня. Однако на шестом месяце жену с дихориальной двойней положили в больницу «Красный Крест» во Владимире. Ночью там девушка проснулась в луже крови, утром боли не прошли, а спустя день у нее начались схватки. Тогда дети были еще живы. Роды произошли на 21-й неделе — до 22-й не хватило трех дней, поэтому случившееся квалифицировали как «поздний выкидыш».

Как утверждает пациентка, послеродовые процедуры ей не были проведены. Через неделю ей вновь понадобилась госпитализация. Ее супруг обратился к следователям. Муж и жена уверены, что после трагедии в больнице специально неправильно хранили биоматериалы, чтобы «замести следы» — полноценную гистологию теперь якобы провести не удастся.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону 27-летняя девушка не выжила после родов. Родственники обвинили в произошедшем врачей.

