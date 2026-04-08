20:19, 8 апреля 2026Россия

Врачей обвинили в смерти россиянки после родов

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Новочеркасске 27-летняя местная жительница скончалась после родов. Родственники россиянки обвинили в ее смерти врачей, пишет Telegram-канал Don Mash.

По словам родных, беременной женщине якобы четыре раза кололи эпидуральную анестезию. После первого укола россиянка пожаловалась на сильные боли и дрожь в ногах. Уже после третьей процедуры анестезиолог сообщил, что ввел максимально допустимое количество препарата. После четвертого укола у роженицы начались судороги, а связь с ней пропала.

После этого пострадавшая впала в кому. Врачам удалось провести кесарево сечение и спасти ребенка, однако женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в перинатальный центр Ростова. Там она скончалась.

