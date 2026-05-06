Россиянам назвали самые опасные места для детей на даче

Инструктор Абрамова: Колодцы и выгребные ямы на даче опасны для детей

Колодцы, выгребные ямы и накопители воды на даче угрожают жизни и здоровью детей. Самые опасные места на загородном участке для несовершеннолетних назвала россиянам инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова, пишет РИА Новости.

«Важно максимально исключить подобные опасные места на участке или сделать их недоступными для ребенка. Если такие зоны не контролировать, то игры детей рядом с ними могут закончиться трагически», — подчеркнула эксперт.

А если исключить опасные места на участке нельзя, стоит их максимально огородить, чтобы ребенок не мог подойти близко к потенциальной опасности. При этом важно, чтобы и сами взрослые не ограничивались словами, а постоянно контролировали перемещение детей по даче, заключила Абрамова.

