Дачникам посоветовали купить кое-что из пластика

Дизайнер Макарова посоветовала дачникам купить садовую мебель из пластика

При выборе дачной мебели следует уделять внимание не только внешнему виду, но и практичности. Мебель из пластика — один из самых удачных вариантов для дачи, рассказала «Газете.Ru» дизайнер и креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

Изделия из пластика не требуют сложного ухода: их легко помыть водой, они не боятся насекомых и весят немного, благодаря чему мебель можно без труда перемещать по участку. Для создания уюта пластиковую мебель часто дополняют текстилем: декоративными подушками, пледами и скатертью. «А если хочется добавить ощущение отпуска и нотку Средиземноморья, текстиль можно выбрать с морской тематикой», — посоветовала эксперт.

У пластика есть недостаток: под длительным воздействием солнца он постепенно теряет яркость и выцветает. Поэтому важно обратить внимание на то, чтобы материал был качественным.

Не менее популярна деревянная мебель, которая органично вписывается в загородную обстановку и хорошо сочетается с разными типами домов. Однако древесина требует регулярного ухода — ее необходимо своевременно очищать, мыть, тщательно высушивать и обрабатывать защитными средствами. Наиболее функциональными породами древесины считаются акация и эвкалипт.

Мебель из ротанга — еще один удачный вариант для обустройства загородного дома. Такая мебель ценится за изящный внешний вид. Важно обращать внимание на материал изготовления каркаса и плетения: для улицы лучше подходят алюминиевые основания, так как они не ржавеют, а для закрытых пространств допустимы и стальные конструкции. Натуральный ротанг требует особого внимания: его необходимо регулярно очищать от пыли, иначе она со временем въедается в поверхность. Этот материал плохо переносит влагу и прямые солнечные лучи. Поэтому дачникам, у которых мало времени для ухода за такой мебелью, лучше приобрести изделия из искусственного ротанга.

Неприхотливой считается и металлическая мебель: ее достаточно изредка очищать мягкой влажной тканью с применением неагрессивных средств. Сделать такую мебель более уютной помогут текстильные изделия. Однако мебель из металла требует дополнительной защиты от коррозии: ее нужно обрабатывать специальными составами, а при повреждении покрытия — заново окрашивать или покрывать лаком. Особое внимание стоит уделять складным механизмам.

