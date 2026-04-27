Экономика
11:13, 27 апреля 2026Экономика

Российские дачники пожаловались на удар по бюджету

РОСИЗОЛ: У 66 % дачников выросли расходы на отопление
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Зима ударила и по бюджету российских дачников: у 66 процентов опрошенных выросли расходы на отопление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ассоциации производителей минеральной изоляции РОСИЗОЛ.

При этом 23 процента владельцев частных домов признались, что расходы на отопление этой зимой ощутимо ударили по их бюджету. Еще 19 процентов отметили, что платить за тепло для них стало слишком дорого, а у 24 процентов расходы выросли заметно, но не критично.

Только 4 процентам респондентов удалось сэкономить на тепле, еще 14 процентов почти не заметили изменений, а для 16 процентов расходы оказались в пределах ожидаемого.

По данным опроса, половина владельцев частных домов были полностью довольны микроклиматом и температурой воздуха дома, остальные же столкнулись с различными проблемами — от сквозняков до холодных стен и постоянных перепадов температуры. Чаще всего дачники жаловались на холодные стены (24 процента опрошенных), постоянные перепады температуры внутри помещения (7 процентов) и сквозняк (9 процентов). Действительно очень теплый и комфортный микроклимат в своем доме был у половины респондентов.

Ранее дачников призвали экономить деньги, переходя на сельский тариф на электроэнергию.

