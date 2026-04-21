Дачникам назвали способ сэкономить

18:53, 21 апреля 2026

Депутат Чаплин: Дачник может сэкономить благодаря сельскому тарифу
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Использование сельского тарифа на электроэнергию — отличный способ дачникам сэкономить средства. О том, как подключиться к тарифу, «Газете.Ru» рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Разница между обычным и сельским тарифом на электроэнергию в 2026 году составляет около 25 процентов, напомнил он. Основанием для перехода на льготный тариф является юридический статус дома и его местонахождение. Дом должен быть зарегистрирован в ЕГРН как «жилой дом», а не «садовый дом». Адрес дома в выписке из ЕГРН должен содержать указание на населенный пункт с сельским статусом: село, деревня или поселок.

При выполнении этих условий можно подключиться к тарифу. Для этого нужно получить справку в некоммерческом садовом товариществе (СНТ), подтверждающую членство в нем, а также справку об отсутствии задолженности по взносам и о факте присоединения к сетям СНТ. Затем нужно собрать пакет документов: выписки из ЕГРН на дом и участок, паспорт, ИНН, СНИЛС, данные прибора учета. Далее следует подать заявление в региональный расчетный центр. В Московской области это, например, МосОблЕИРЦ. Заявление должны рассмотреть за 30 рабочих дней. В некоторых регионах предусмотрено ускоренное платное обращение.

Ранее дачникам посоветовали отпугивать в птиц с помощью пластиковых бутылок, развешанных по деревьям.

