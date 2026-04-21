17:01, 21 апреля 2026Экономика

Дачников призвали срочно развесить пластиковые бутылки на участке

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elenstone / Shutterstock / Fotodom

Бутылки, подвешенные на веревке к яблоне, смогут стать не только украшением дачного участка, но и средством отпугивания птиц. Необычным советом с дачниками поделилась агроном Ксения Давыдова в разговоре с UGRA.ru.

Бутылки не должны быть пустыми. В каждую из них следует положить горсть мелкого тяжелого мусора — камешки, стекло, металлические гайки или старые винты. Когда бутылки будут раскачиваться на ветру, мелкие предметы внутри будут издавать звуки, что поможет отпугнуть птиц.

Кроме того, этот метод способствует увеличению урожая на деревьях, уверена агроном. Птицы не будут истреблять полезных насекомых, которые необходимы для опыления цветов на яблоне. Подвешивать бутылки лучше всего с наступлением теплой погоды, в идеале в апреле.

Ранее дачникам напомнили, что за установку зеркальных заборов на дачном участке собственник рискует получить штраф до пяти тысяч рублей. Это может произойти, если забор станет мешать животным вести привычное существование.

