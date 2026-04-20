14:38, 20 апреля 2026Экономика

Дачников предупредили о штрафе за установку одного вида заборов

Бондарь: За зеркальный забор на даче могут оштрафовать на 5 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Tys Sweeney / Shutterstock / Fotodom

За установку зеркальных заборов на дачном участке собственник рискует получить штраф до пяти тысяч рублей в том случае, если будут нарушены права животных. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что прямого запрета на такие заборы нет, однако владельцы участков обязаны не нарушать привычную среду обитания зверей и птиц и не создавать преграды на путях их сезонных перемещений. «Зеркальная поверхность отражает небо и деревья, из-за чего животные перестают понимать, где находится преграда. Птицы и мелкие лесные жители налетают на твердую гладь и калечатся», — пояснил Бондарь.

Эксперт добавил, что по факту травмирования животных из-за забора природоохранная прокуратура может начать проверку и передать материалы для привлечения собственника к ответственности.

Ранее россиян предупредили, что за сжигание сухой травы можно получить до 10 лет лишения свободы.

