Культура
10:35, 20 мая 2026

Российский певец захотел устроить свадьбу в стиле голой вечеринки

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия — Керимов) ответил на вопросы журналистов о скорой свадьбе с актрисой Катей Кабак. Его комментарии передает «Пятый канал».

Артист в шутку заявил, что ищет спонсоров предстоящего торжества и уже обращался по этому поводу к миллиардерам Джеффу Безосу и Роману Абрамовичу. «Пока ответил только Билл Гейтс. Не скажу, что он ответил, вы не сможете это показать у себя», — добавил он.

«Мы хотели сначала голую вечеринку, но нам сказали, что после последней это очень рискованно. Поэтому придется все отменить», — заключил Родригез.

Кабак и Родригез объявили о помолвке в конце апреля, пара состоит в отношениях с осени 2023 года. В мае 2025-го певец развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. В январе 2026-го сообщалось, что Родригез добился в суде расторжения алиментного соглашения на содержание экс-супруги. У пары двое сыновей — Мигель и Даниэль.

