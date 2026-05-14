США назвали единственного возможного посредника между Россией и Украиной

06:45, 14 мая 2026Мир

Рубио: Только США способны быть посредником между Россией и Украиной
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио. Фото: Stefano Rellandini / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что только Вашингтон способен быть посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробуют. Но обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счете только мы способны это сделать», — сказал он.

В свою очередь, в Кремле заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сложными, включающими в себя множество деталей.

До этого газета Financial Times сообщила, что Россия и Украина охладели к идее проведения переговоров при посредничестве США. По словам собеседников издания, диалог Москвы и Киева, скорее всего, не возобновится даже после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

