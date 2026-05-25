Борт главы Минобороны Британии Хили столкнулся с помехами у границы России

Правительственный самолет, в котором находился министр обороны Великобритании Джоном Хили, начал сталкиваться с радиопомехами, когда пролетал недалеко от российской границы. Об этом сообщают журналисты газеты Times, ссылаясь на военный источник.

Высокопоставленный британский чиновник посещал солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии. По информации издания, на борту пропала GPS-навигация на весь полет, а он длился примерно три часа.

Пилотам приходилась задействовать инерциальные системы навигации, чтобы продолжить полет в Британию. Вместе с главой военного ведомства на борту также находились его различные советники. Кроме того, в самолете сидели один генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times.

Командиры воздушного корабля попытались перезагрузить оборудование самолета, чтобы восстановить спутниковый сигнал, однако сделать это было невозможно.

Ранее обозревателей The Spectator встревожило поведение министра обороны Великобритании Джона Хили в отношении России. Авторы уверены, что слова британского чиновники несут для Лондона серьезные риски.

