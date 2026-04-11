Spectator: Речь главы МО Британии Хили в отношении России несет серьезные риски

Британия обеспокоилась поведением министра обороны Великобритании Джона Хили в отношении России. Его слова несут для Лондона серьезные риски, пишет The Spectator.

Министр обороны Соединенного королевства заявлял, что российские подлодки якобы представляют угрозу судоходству в Северной Атлантике. Он заявил, что Лондон фиксирует активность российских субмарин вблизи британской подводной инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы.

В статье ставится вопрос, есть ли шансы на то, что президент России Владимир Путин «струсит», когда министр обороны Британии угрожает Москве последствиями из-за активности вокруг «кабелей и трубопроводов».

Авторы материала отмечают, что безобидная на вид политическая бравада несет для страны серьезные риски. Они написали, что Хили строит из себя борца с Россией, но таким образом он пытается скрыть плачевное состояние армии и оправдать отсутствие понятных обязательств на Ближнем Востоке. Авторы отмечают, что его риторика опасна, потому что углубляет пропасть между словами и реальностью, особенно в истории с якобы российской угрозой.

