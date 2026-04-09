Великобритания забила тревогу из-за якобы угрожающих российских подлодок

Российские подлодки якобы угрожают британскому судоходству в Северной Атлантике, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Его цитирует Reuters.
«Мы видим вас, мы видим вашу деятельность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечет за собой серьезные последствия», — сказал глава оборонного ведомства, обращаясь к российской стороне.
Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев заявил, что новейшие подлодки проекта 677 «Лада» нивелируют надводные корабли потенциальных противников России.
В феврале российская Служба внешней разведки обнародовала данные о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие.