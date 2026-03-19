16:25, 19 марта 2026Наука и техника

Две российские «Лады» устранят все надводные корабли противников

Иван Потапов
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Подлодки проекта 677 «Лада» нивелируют надводные корабли российских противников, заявил газете «Красная звезда» главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев.

По его словам, две подводные лодки проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки» — отличаются низким уровнем шумности, высокой автоматизацией, мощным вооружением и успешно применяются Балтийским флотом. «Их наличие и боевые возможности практически исключают применение надводных корабельных сил противника», — уверяет главком.

В декабре прошлого года Моисеев сообщил, что в начале 2026-го планируется заложить две новые российские дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада».

В декабре 2024 года Министерство обороны России сообщило, что корабли Балтийского флота обеспечили погружение новой дизель-электрической подлодки «Великие Луки» в ходе государственных испытаний.

