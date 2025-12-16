Россия заложит две «Лады»

ВМФ России: Две подводные лодки проекта 677 «Лада» заложат в 2026 году

В начале 2026 года планируется заложить две новые российские дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада», заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России, Герой РФ адмирал флота Александр Моисеев после церемонии подъема флага на дизель-электрической субмарине «Великие Луки» того же проекта на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приняли очередной корабль, еще два на разных этапах строительства. Уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа — еще два. И, думаю, в ближайшее время, в начале следующего года, мы будем участниками закладки этих кораблей», — сказал офицер.

В марте компания «Рособоронэкспорт» заявила, что российская подлодка «Амур 1650» стала настоящим прорывом в мире неатомных субмарин.

В декабре 2024 года Министерство обороны России сообщило, что корабли Балтийского флота обеспечили погружение новой дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» в ходе государственных испытаний.