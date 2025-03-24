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12:11, 24 марта 2025Наука и техника

В России рассказали о прорыве в создании субмарин

«Рособоронэкспорт»: Подлодка «Амур 1650» — прорыв в создании неатомных субмарин
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российская подлодка «Амур 1650» стала настоящим прорывом в мире неатомных субмарин. Об этом в Telegram рассказал «Рособоронэкспорт».

Подводную лодку в компании назвали новым словом в военно-морской технике. «Это настоящий прорыв в мире неатомных субмарин. Она создана для выполнения самых сложных задач в любых условиях Мирового океана», — говорится в публикации.

Там же перечисляются основные задачи подлодки: уничтожение вражеских подводных и надводных кораблей, поражение наземных целей и скрытная постановка минных заграждений. К преимуществам российской подлодки в компании отнесли, в частности, ее малошумность, высокую автоматизацию и сбалансированное вооружение.

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В декабре Министерство обороны России сообщило, что корабли Балтийского флота обеспечили погружение новой дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» в ходе государственных испытаний.

В июне главком Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что в стране будут одновременно строить дизель-электрические подлодки проектов 636 «Варшавянка» и 677 «Лада».

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