Россия решила одновременно строить подлодки проектов 636 и 677

Главком ВМФ: Россия будет одновременно строить подлодки проектов 636 и 677

Россия будет одновременно строить подлодки проектов 636 («Варшавянка») и 677 («Лада»), заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) страны адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, основа решений, заложенных в подлодки 677, станет основой для развития этих кораблей — дизель-электрических подводных лодок. «Это вопрос будущего, но ближайшего», — добавил главком.

Ранее Моисеев заявил, что атомная подводная лодка пятого поколения будет принята на вооружение ВМФ России в начале 2030-х годов. Главком подчеркнул, что соответствующая опытно-конструкторская работа уже начата.

В июне ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ВМФ России получит новую подводную лодку «Великие Луки» проекта 677, которая может нести крылатые ракеты «Калибр», до конца 2024 года.