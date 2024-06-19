В России рассказали о сроках принятия на вооружение АПЛ пятого поколения

Главком ВМФ Моисеев: на вооружение АПЛ пятого поколения будет принята в 2030-х

Атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения будет принята на вооружение Военно-морским флотом (ВМФ) России в начале 2030-х годов. О соответствующих сроках рассказал главком флота адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Моисеева, в настоящее время идет плановая смена поколений АПЛ. «Конечно же, речь может идти о начале 2030-х годов. Сейчас формируется научно-технический задел для этого», — сказал главком, подчеркнув, что «пауз в подводном кораблестроении не будет».

Ранее Моисеев сообщил, что ВМФ России до конца 2024 года получит 12 боевых кораблей.

В марте на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте адмирал был представлен как временно исполняющий обязанности главкома ВМФ России.