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12:27, 19 марта 2024Россия

Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ

Адмирал Моисеев назначен врио главкома ВМФ России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Герой России, адмирал Александр Моисеев был представлен как временно исполняющим обязанности (врио) главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) РФ на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте. О его назначении во вторник, 19 марта, сообщает ТАСС.

10 марта источники издания «Фонтанка» заявили о назначении Моисеева на эту должность. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда не подтвердил данную информацию, указав, что не вправе комментировать указы с грифом «секретно».

По сведениям Ura.ru, адмирал Моисеев является одним из самых уважаемых и опытных командиров в рядах российских Вооруженных сил.

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