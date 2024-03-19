Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ

Адмирал Моисеев назначен врио главкома ВМФ России

Герой России, адмирал Александр Моисеев был представлен как временно исполняющим обязанности (врио) главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) РФ на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте. О его назначении во вторник, 19 марта, сообщает ТАСС.

10 марта источники издания «Фонтанка» заявили о назначении Моисеева на эту должность. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда не подтвердил данную информацию, указав, что не вправе комментировать указы с грифом «секретно».

По сведениям Ura.ru, адмирал Моисеев является одним из самых уважаемых и опытных командиров в рядах российских Вооруженных сил.